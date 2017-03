EU-domstolen avviser plikt til å dele ut visum ved ambassadene 

Hvert enkelt medlemsland står fritt til å gi humanitære visum. Men EU-retten gir dem ikke plikt til det, konkluderer EU-domstolen i Luxembourg.

Saken har kommet opp etter at en syrisk familie oppsøkte Belgias ambassade i Beirut og ba om humanitære visum for å kunne reise til Belgia og søke asyl der. Belgia avviste søknaden.

EU-domstolen stadfester nå at dette er et spørsmål for nasjonal rett.

Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg sier hun er lettet over konklusjonen. Et annet utfall ville ha fått uoverskuelige konsekvenser, uttaler hun ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

– Det ville ha åpnet døren til Europa på vidt gap og dermed direkte motarbeidet de innstrammingene vi har gjort for å få kontroll over tilstrømningen til Danmark, sier Støjberg.

EUs generaladvokat Paolo Mengozzi argumenterte tidligere i år for at EUs medlemsland hadde plikt til å utstede visum på humanitært grunnlag hvis det var frykt for tortur eller annen umenneskelig behandling.

Det var et kristent syrisk par med tre barn fra Aleppo som fikk søknaden sin avvist av Belgia. Ett av familiemedlemmene hevder å ha blitt bortført og torturert av væpnede opprørere.

