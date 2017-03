Avsperret område i London sentrum åpnet igjen

Evening Standard skriver like før klokka 17 at området som ble sperret av tidligere tirsdag, igjen er åpnet for ferdsel.

Det er uklart hvorfor politiet slo alarm, men øyenvitner på stedet sa til lokale medier at de har hørt rykter om at det skyldes et mistenkelig kjøretøy. En bomberobot ble sendt til stedet, og aksjonen ble etter hvert avblåst.

Politiet ryddet busstasjonen og deler av jernbanestasjonen London Bridge for passasjerer som følge av sikkerhetsalarmen.

Også selve brua ble stengt for trafikk, og noen omkringliggende lokaler og et helsestudio ble evakuert.

(©NTB)