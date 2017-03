– Ingen ofre i snøskred i Tignes 

Tidligere ble det meldt at flere skiløpere var tatt av skredet, som gikk ved 10-tiden tirsdag. Redningsmannskap rykket ut til fots, ettersom sikten var for dårlig til å sende dem ut med helikopter.

Ved 12-tiden kom imidlertid meldingen om at ingen personer var kommet til skade. Det franske nyhetsbyrået AFP siterte en talsperson for skianlegget, mens AP viste til franske myndigheter, som også opplyste at redningsaksjonen var over.

I midten av februar ble Tignes rammet av et 400 meter bredt snøskred. Fire personer omkom i dette skredet.

(©NTB)