Åtte tyskere tiltalt for å ha dannet høyreekstrem terrorgruppe

Sju menn og en kvinne i alderen 19 til 39 år står tiltalt for å ha dannet "Freital-gruppen" i 2015. Freital er navnet på en forstad i Dresden der det har funnet sted en rekke demonstrasjoner mot flyktninger.

Rettssaken mot de åtte startet tirsdag i en domstol i Dresden. De må svare på anklager om drapsforsøk, grov kroppsskade, og bruk av eksplosiver med hensikt å påføre skade.

Påtalemyndigheten mener de åtte kan knyttes til angrep mot flyktningboliger og mot politiske motstandere.

De åtte er blant annet tiltalt for å ha sprengt en bil som tilhørte en venstreorientert politiker, og for fem bombeangrep mot flyktningboliger. Angrepene fant sted mellom juli og november 2015. To personer ble såret i angrepene.

Det er satt av 60 dager til rettssaken.

