Ukraina ber FN-domstol gripe inn overfor Russland

FN-domstolen ICJ må bidra til å gjenopprette stabilitet i krigsherjede Øst-Ukraina, oppfordret Ukraina da den fire dager lange høringen åpnet i Haag mandag.

Ukraina, som har klaget Russland inn for FNs øverste domstol, mener Russland "sponser terrorisme", som viseutenriksminister Olena Zerkal formulerte det.

– Jeg står foran retten i dag og ber om beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter for det ukrainske folket, sa Zerkal mandag.

– Tusener av uskyldige ukrainere har allerede lidd under dødelige angrep, sa Zerkal, som også argumenterte for at Russland er ansvarlig for nedskytingen av et malaysisk passasjerfly, MH17, i 2014, da 298 personer ble drept.

– Jeg står foran retten i dag og ber verden om å beskytte Ukraina fra Russland, sa hun videre, og la til at myndighetene i Kiev simpelthen ønsker å oppnå "stabilitet og ro i en uforutsigbar og farlig situasjon".

Russiske myndigheter nekter for anklagene. Russland avviser å ha gitt våpen til opprørere og har uttalt at Ukrainas sak kun er basert på politiske interesser. Kiev har dessuten "vist manglende vilje til å gjennomføre en konkret dialog", ifølge Moskva.

ICJ må beordre Russland til å stanse angivelige overføringer av penger, våpen og personell til Øst-Ukraina, mener Zerkal. ICJ må også stanse diskriminering av minoriteter på den russisk-okkuperte Krim-halvøya, sa hun. Ukraina ønsker kompensasjon for angrep på sivile under konflikten, la hun til.

