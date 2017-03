Tyskland slår tilbake mot Erdogans nazi-anklager

Dagen etter Erdogans utfall sto statsminister Angela Merkels talsmann Steffen Seibert fram og sa at Merkel tar til orde for å holde hodene kalde.

– Vi oppfordrer våre tyrkiske partnere til å snakke sammen med oss åpent og kritisk, men la oss ha vårt nære forhold i bakhodet og la oss holde hodene kalde, sa Seibert mandag formiddag.

Uttalelsen kom etter at Merkels stabssjef Peter Altmaier tidligere på dagen kalte Erdogans uttalelser som uakseptable.

Skepsis i Østerrike

Ordfeiden har også blitt lagt merke til utenfor Tyskland og Tyrkia. Østerrikes statsminister Christian Kern tar til orde for felles EU-enighet.

– Det vil være fornuftig av EU å ha en felles tilnærming til slike valgkamparrangementer. Slik kan vi unngå at land som Tyskland, som forbyr slike arrangementer, settes under press av Tyrkia, sier Kern til avisen Welt am Sonntag.

– Vi aksepterer ikke at tyrkiske politikere driver valgkamp i Østerrike. Vi er prinsipielt imot at andre land flytter valgkampen til Østerrike, og at andre lands konflikter på den måten importeres til oss, sier Østerrikes utenriksminister Sebastian Kurz.

Uønsket i Nederland

– Det er uønsket at tyrkiske ministre driver valgkamp i Nederland. Det har vi også sagt til tyrkiske myndigheter, sier Nederlands utenriksminister Bert Koenders.

– Det er mye verbal aggresjon. Det syns jeg er helt unødvendig. sier Koenders.

– Vår oppfatning er at dette er en folkeavstemning for tyrkere i Tyrkia. Det er noe annet hvis tyrkiske ministre inviterer seg selv til å drive valgkamp i Nederland og eksporterer sine tyrkiske konflikter til oss. Det er uønsket, sier Koenders.

Danskene mener tyskerne kan håndtere saken på egen hånd.

– Jeg mener man bør vurdere dette fra land til land. Slik jeg forstår det, er det i høy grad spørsmål om sikkerhet som ligger bak beslutningen i Tyskland. Det er tyskernes oppgave å vurdere dette, sier Danmarks utenriksminister Anders Samuelsen.

Erdogan-utbrudd

Det var i forrige uke at lokale myndigheter flere steder i Tyskland valgte å avlyse tyrkiske valgkampmøter, med hensyn til sikkerhet og kapasitet. Det falt ikke i god jord i Tyrkia, og søndag langet Erdogan ut mot Berlin.

– Tyskland, dere er ikke i nærheten av å være et demokrati. Deres metoder er ikke forskjellige fra fortidens nazimetoder, sa Erdogan i en tale i Istanbul.

