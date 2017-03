Tysk justisminister avviser anklager om nazimetoder 

Søndag raste president Erdogan fordi tyske myndigheter avlyste tyrkiske valgkampmøter i tyske byer.

– Metodene deres er ikke forskjellige fra tidligere tiders nazimetoder. Jeg trodde det var lenge siden Tyskland gikk bort fra slike metoder, sa Erdogan i en tale til kvinnelige tilhengere i Istanbul.

Ondsinnet

Den tyske justisministeren kaller anklagene absurde, ondsinnede og helt på jordet. På tv-programmet "Anne Will" søndag snakket Heiko Maas om hvorvidt Tyskland burde reagere på utspillet.

– Han ønsker å provosere. Og vi må passe oss så vi ikke lar oss provosere, sa Maas.

Han understreket at den tyske regjeringen ikke ønsker å gjøre forholdet til Tyrkia mer anstrengt. Han sa også at han ikke støtter et generelt forbud mot at tyrkiske regjeringsmedlemmer deltar på offentlige arrangement i Tyskland.

Sikkerhet

Flere valgkampmøter planlagt av tyrkere bosatt i Tyskland er blitt avlyst den siste tiden. Arrangørene var tilhengere av å gi Erdogan mer makt i en tyrkisk folkeavstemning neste måned.

Lokale tyske myndigheter har forklart avlysningene med hensynet til sikkerheten. Flere tyrkiske ministre skulle ha deltatt på de avlyste møtene.

Søndag var det likevel planlagt et tyrkisk valgkampmøte på et hotell i Köln, med økonomiminister Nihat Zeybekci til stede.

