Trumps nye innreiseforbud trer i kraft 16. mars

Det betyr at de som allerede har visum til USA, fortsatt vil bli sluppet inn i landet, ifølge nyhetsbyrået APs opplysninger.

Trumps reviderte innreiseforbud omfatter de samme landene som før, unntatt Irak. Det betyr trolig at nye visumsøknader fra borgere fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen vil bli avvist.

Den reviderte ordren er langt mindre omfattende enn det opprinnelige innreiseforbudet, og gjelder 90 dager fram i tid, skriver AP.

Trump skal signere presidentordren mandag, men den kommer ikke til å tre i kraft før 16. mars, opplyser Det hvite hus-rådgiver Kellyanne Conway i et intervju med fjernsynskanalen Fox News.

Unntak

Den første versjonen av det omstridte innreiseforbudet trådte i kraft kort tid etter at Trump inntok Det hvite hus. Det førte til at USAs grenser midlertidig ble stengt for alle flyktninger og borgere fra sju overveiende muslimske land.

Conway bekrefter i TV-intervjuet at personer som allerede har gyldig oppholdstillatelse og visum, kommer til å bli uttrykkelig unntatt fra Trumps reviderte presidentordre. Hun antydet videre at Irak ikke lenger vil være blant de svartelistede landene.

– Irak er ikke lenger på lista, basert på deres forsterkede screening- og rapporteringstiltak, sa Conway.

Press fra Pentagon

Ifølge amerikanske medier var det press fra Pentagon og utenriksdepartementet som førte til at Irak ble strøket fra lista. Argumentet er landets avgjørende rolle i kampen mot ekstremistgruppa IS.

Det opprinnelige innreiseforbudet, som ble tilsidesatt av amerikanske domstoler, omfattet alle borgere fra de sju landene, også de som allerede hadde gyldig oppholdstillatelse eller visum til USA.

