Saudiarabisk general forsvarer krigen i Jemen

– Norge kan bidra i anstrengelsene for å få slutt på krigen, sier Asiri, som er talsmann for den saudiledede koalisjonen som kjemper på den jemenittiske regjeringens side mot houthi-opprørere i landet. Mandag var han på et sjeldent norgesbesøk for å legge fram Saudi-Arabias syn på konflikten.

I 2014 tok opprørerne kontroll over store deler av Jemen. I mars året etter gikk Saudi-Arabia og en rekke andre land sammen i en militær offensiv for å bekjempe houthiene. Siden den gang har krigen rast i det fattigste landet på den arabiske halvøya.

Skylder på Iran

– Vår hensikt er å stabilisere situasjonen, sier Asiri, som hevder at erkefienden Iran har fingrene sine dypt inne i konflikten gjennom å forsyne houthiene med våpen og gi militær trening. Dersom militsene lykkes i Jemen, vil dette anspore andre opprørsgrupper i regionen, med Iran som står bak og trekker i trådene, mener generalmajoren.

Internasjonalt har imidlertid Saudi-Arabia fått skarp kritikk, blant annet for å angripe sivile mål som skoler, sykehus og markeder. Menneskerettsorganisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch anklager Saudi-Arabia for krigsforbrytelser og brudd på folkeretten.

Asiri avviser kritikken.

– Det er lett å stå på avstand og kritisere. Vi har betalt en høy pris for å hjelpe Jemen, sier generalmajoren og peker på at en rekke landsbyer på saudiarabisk side av grensen til Jemen har måttet tvangsevakuere på grunn av konflikten.

Andre hevder tvert om at Saudi-Arabia har brukt krigen som påskudd for å tømme sine grenseområder for opprørere.

Strid om drapstall

Ifølge FN er minst 10.000, blant dem 1.400 barn, så langt drept i konflikten. Over 18 millioner mennesker av befolkningen på drøyt 25 millioner er avhengige av nødhjelp, mens nesten åtte millioner står på randen av sult.

Også dette avviser Asiri, som hevder at tallet på drepte i saudiarabiske luftangrep kun er drøyt 230.

– Amnesty sprer gal informasjon, de er manipulert av militsene. FN får tallene sine fra organisasjoner som ikke er på bakken.Vi ønsker ikke å drepe folk. Men dette skjer dessverre i krig, sier Asiri.

Men ifølge politisk rådgiver i Amnesty Gerald Folkvord har Saudi-Arabia brukt sin innflytelse i FNs menneskerettighetsråd til å hindre en gransking av tap av sivile liv som følge av Jemen-krigen.

Asiri hevder at rundt 5.000 er såret i Jemen på grunn av krigføringen. Det tallet bestrides imidlertid av Leger Uten Grenser. Bare på deres sykehus og klinikker i Jemen er det registrert 56.000 pasienter med krigsskader, opplyser organisasjonen til NTB.

Siden oktober 2015 er fire av LUGs klinikker rammet av saudiarabiske luftangrep.

