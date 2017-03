Saudi-Arabia forsvarer krigen i Jemen

– Norge kan bidra i anstrengelsene for å få slutt på krigen, sier Asiri, som er talsmann for den saudiledede koalisjonen som kjemper på den jemenittiske regjeringens side mot houthi-opprørere i landet. Mandag var han på et sjeldent norgesbesøk for å legge fram Saudi-Arabias syn på konflikten.

I 2014 tok opprørerne kontroll over store deler av Jemen. I mars året etter gikk Saudi-Arabia og en rekke andre land sammen i en militær offensiv for å bekjempe houthiene. Siden den gang har krigen rast i det fattigste landet på den arabiske halvøya.

– Vår hensikt er å stabilisere situasjonen, sier Asiri, som hevder at erkefienden Iran har fingrene sine dypt inne i konflikten gjennom å forsyne houthiene med våpen og gi militær trening. Dersom militsene lykkes i Jemen, vil dette anspore andre opprørsgrupper i regionen, med Iran som står bak og trekker i trådene, mener generalmajoren.

Internasjonalt har imidlertid Saudi-Arabia fått skarp kritikk, blant annet for å angripe sivile mål som skoler, sykehus og markeder. Menneskerettsorganisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch anklager Saudi-Arabia for krigsforbrytelser og brudd på folkeretten.

Ifølge FN er minst 10.000, blant dem 1.400 barn, så langt drept i konflikten. Over 18 millioner mennesker av befolkningen på drøyt 25 millioner er avhengige av nødhjelp, mens nesten åtte millioner står på randen av sult.

