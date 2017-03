Sarkozy ber om samling i kriserammet høyreparti

Krisestemningen i det moderate høyrepartiet øker som følge av at Fillon nekter å trekke seg selv om han er siktet av fransk økokrim og ligger an til å tape første runde i presidentvalget.

Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte. Også to av barna hans jobbet i en kortere periode for ham.

– Verdig utvei

Mandag sendte partifellen Sarkozy ut en pressemelding til avisen Le Monde der han ber den moderate høyrefløyen om å samle seg, hvis ikke kan det tjene ytre høyre, advarer han.

Han ber samtidig om at Fillon og Alain Juppé, som er favoritt til å overta Fillons plass, sammen finner "en verdig og troverdig vei ut av en situasjon som ikke kan fortsette og som har skapt et stort problem for den franske befolkningen".

Uttalelse fra Juppé

Juppé skal etter planen komme med en uttalelse mandag formiddag. Han har tidligere sagt at det er uaktuelt å bli presidentkandidat såfremt ikke Fillon trekker seg frivillig.

Fillon selv avviser at han har gjort noe ulovlig ettersom det ikke er forbudt for politikere å ansette familiemedlemmer som medarbeidere. Så sent som søndag lovet han å fortsette valgkampen til siste slutt.

Både Fillon, Juppé og Sarkozy kjempet om å bli presidentkandidat for Republikanerne i høstens nominasjonsvalg, som Fillon vant.

