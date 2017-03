Palestiner drept i skuddveksling på Vestbredden

Ifølge hæren åpnet mannen ild da soldater kom for å pågripe ham i hans hjem i den israelskokkuperte palestinske byen søndag. To andre palestinere ble såret i et påfølgende sammenstøt med israelske soldater, oppgir palestinske sykehuskilder.

Den israelske hæren gjennomfører jevnlig pågripelser og husransakelser i Ramallah selv om byen i prinsippet skal kontrolleres fullt og helt av palestinske myndigheter.

