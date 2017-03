Minst tre drept av politiet under protest i Nepal

Politiet forsøkte først å bryte opp protesten fra madhesi-aktivister med bambusbatonger og tåregass, ifølge talsperson Bal Krishna Panthi i innenriksdepartementet.

Tre personer ble skutt og drept, mens 33 politibetjenter ble såret i sammenstøtene, ifølge talspersonen. Han oppga ingen tall på hvor mange demonstranter som ble såret.

Hendelsen skjer få uker etter at myndighetene kunngjorde at det skal holdes lokalvalg i området for første gang på nesten 20 år. Det har ført til trusler om boikott fra den etniske madhesi-minoriteten. Madhesi-grupper mener lokalvalget må utsettes inntil føderale myndigheter har vedtatt en lov som vil gi minoriteten økt politisk innflytelse.

Sammenstøtene mandag fant sted da Nepals kommunistparti UML forsøkte å holde et politisk møte i småbyen Rajbiraj, rundt 40 mil sørvest for Katmandu. Etniske madhesi-grupper som er motstandere av partiet, har lovet å hindre kommunistene å holde slike folkemøter.

Titalls mennesker mistet livet i voldelige protester i det sørlige Nepal i fjor.

(©NTB)