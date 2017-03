Minst 16 omkom i bussulykke i Panama

Ifølge myndighetene i landet fant ulykken sted på den panamerikanske hovedveien, 170 kilometer fra Panama by. Bilder fra Panama Today viser en hvit buss som ligger på siden, delvis i en elv nedenfor en bro.

Talsperson for Manuel Dominguez opplyser via Twitter at alle de omkomne er voksne og menn.

Bussen skal ha vært på vei fra Bocas del Toro til Panama by.

