Juppé avviser å stille som presidentkandidat

Juppé kommer med uttalelsen få dager etter at en talsmann sa at han er åpen for å bli presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne hvis partiets nåværende kandidat, François Fillon, trekker seg frivillig.

Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler, men har likevel valgt å fortsette som presidentkandidat.

