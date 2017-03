Juppé: For sent å overta som presidentkandidat 

På en pressekonferanse i hjembyen Bordeaux mandag fastslo Juppé at han ikke er aktuell som presidentkandidat for det konservative partiet Republikanerne, selv ikke hvis partifellen Fillon trekker sitt kandidatur.

– Aldri tidligere i landets historie har et valg blitt holdt i en så forvirret situasjon, sa Juppé.

Han fastslo også at han ikke er rede til å forsøke å samle partiet.

– Jeg har ingen planer om å delta i interne partistridigheter eller kjøpslåing om stillinger. Jeg er altså ikke klar til å få i stand den enighet som trengs, og det er derfor jeg for siste gang bekrefter at jeg ikke kommer til å stille som presidentkandidat. Det er for sent, sa Juppé, ifølge Le Monde.

Samtidig kritiserte han Fillon for å være sta og for å ha brakt seg selv inn i en fastlåst situasjon ved å trosse både medierapporter og rettsvesenet.

Fillon er siktet for misbruk av offentlige midler i forbindelse med at hans kone var ansatt som hans assistent, men han har likevel valgt å fortsette som presidentkandidat.

Sarkozy vil ha samling

Like før pressekonferansen sendte ekspresident Nicolas Sarkozy ut en uttalelse der han ber om et møte mellom Fillon og Juppé i et forsøk på å samle den moderate høyresiden.

Han mener at de sammen må finne "en verdig og troverdig vei ut av en situasjon som ikke kan fortsette, og som har skapt et stort problem for den franske befolkningen". Samtidig advarer han mot at det er ytre høyre som til slutt vil tjene på situasjonen.

Juppé fortalte under pressekonferanse at han den siste uken har mottatt utallige henvendelser fra personer som har bedt ham om å bli presidentkandidat, noe som fikk ham til å "nøle og reflektere".

Krisemøte

Krisestemningen i det moderate høyrepartiet har de siste dagene økt som følge av at Fillon nekter å trekke seg selv om han er siktet av fransk økokrim og ligger an til å tape første runde i presidentvalget den 23. april.

Mandag kveld skal partiet holde krisemøte for å diskutere Fillon, som for få måneder siden var favoritt til å vinne presidentvalget, men som på grunn av anklagene har rast på meningsmålingene.

Anklagene går ut på at han har misbrukt offentlige midler i forbindelse med at han ansatte sin kone som assistent på statens regning uten at det er klart hva slags arbeid hun utførte. Også to av barna hans jobbet i en kortere periode for ham.

– Ikke ulovlig

Fillon selv avviser at han har gjort noe ulovlig ettersom det ikke er forbudt for politikere å ansette familiemedlemmer som medarbeidere. Så sent som søndag lovet han å fortsette valgkampen til siste slutt.

Høyrenasjonalisten Marine Le Pen ligger ifølge meningsmålinger an til å vinne første runde, mens sentrumskandidaten Emmanuel Macron ligger an til å vinne den siste og avgjørende runden 7. mai.

