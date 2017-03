Israel forbyr innreise for boikott-tilhengere

Avisa Haaretz skriver at Knesset ga sin endelige godkjenning til lovforslaget mandag kveld. Loven forbyr utstedelse av visum eller oppholdstillatelse til utenlandske statsborgere som oppfordrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott, enten det er av Israel eller bosetningene.

Israel har de siste årene vært rammet av en voksende boikottbevegelse på grunn av landets 50 år lange okkupasjon av den palestinske Vestbredden. Den siste tiden har israelske myndigheter selv trappet opp en diplomatisk og juridisk kamp mot den såkalte BDS-bevegelsen.

Bevegelsen, som står for Boycott, Divestment and Sanctions, fronter en global boikott av Israel og krever blant annet at den israelske hæren trekker seg ut fra alle okkuperte palestinske områder. Israel regner bevegelsen for å være en strategisk trussel og anklager boikott-tilhengerne for antisemittisme, en anklage de selv avviser.

"Verken visum eller noen form for oppholdstillatelse vil bli utstedt til noen person som ikke er israelsk statsborger eller har permanent opphold, dersom han, eller organisasjonen eller organet han er aktiv i, med viten har oppfordret offentlig til å boikotte staten Israel eller lovet å delta i en slik boikott", heter det i en uttalelse fra Knesset mandag.

Ifølge Haaretz gjør ordlyden i den nye loven at den også kan ramme palestinere med midlertidig opphold i Israel som venter på å få godkjent søknader om permanent opphold.

