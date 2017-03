Hollande frykter seier til Le Pen

– Ytre høyre har ikke hatt så høy oppslutning på over 30 år, men Frankrike vil ikke gi opp, sier Hollande i et intervju med avisen Le Monde og seks andre europeiske aviser.

Han sier også at presidentvalget "ikke bare vil avgjøre Frankrikes skjebne, men også framtiden til selve det europeiske prosjektet".

Meningsmålinger tyder på at Le Pen, lederen for Nasjonal front, vil vinne første runde i presidentvalget 23. april. Men de viser også at hun vil tape mot den andre kandidaten som går videre til andre runde 7. mai, enten det blir sentrumskandidaten Emmanuel Macron eller konservative François Fillon.

Le Pen vil droppe euroen og gjeninnføre den franske francen. Hun vil også holde en folkeavstemning om hvorvidt landet fortsatt skal være medlem av EU.

Hollande, som i flere år har slitt med lav popularitet, stiller ikke til gjenvalg. Han sier at hans siste plikt som president er å gjøre alt for å sikre at franske velgere ikke blir overbevist om at landet bør forlate EU.

