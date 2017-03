Fillon til partifeller: – Det finnes ingen plan B

– Alain Juppés tilbaketrekning har bekreftet at det ikke finnes noen plan B. Det er på tide at alle reiser seg, sa Fillon under møtet mandag kveld, ifølge en tekst fra talen som AFP har sett.

Tidligere statsminister Juppé, som var den mest sannsynlige kandidaten til å erstatte Fillon som Republikanernes presidentkandidat, utelukket tidligere mandag at han vil stille til valg.

Fillon er under hardt press etter å ha blitt siktet for misbruk av offentlige midler. Fillon har nektet å trekke seg som presidentkandidat, på tross av at oppslutningen om ham har stupt på meningsmålingene siden skandalen ble rullet opp tidligere i vinter.

