EU holder Syria-konferanse i april

Konferansen er en oppfølging av et lignende møte i London i fjor. Møtet i Brussel skal dreie seg om hvordan Syria kan hjelpes etter at krigen er over og en troverdig politisk overgang er på plass, opplyser Mogehrini mandag.

EU har konsekvent støttet FNs initiativ for å få til en politisk løsning på den blodige krigen. Konflikten har kostet langt over 300.000 menneskeliv og drevet millioner på flukt siden folkeoppstanden mot Bashar al-Assad brøt ut i 2011.

Representanter for Norge, Kuwait, Tyskland, Qatar og Storbritannia skal også delta på konferansen. På agendaen står en vurdering av tilstanden i de FN-ledede fredssamtalene, samt en gjennomgang av løftene som ble gitt på London-konferansen.

Deltakerne skal også definere vilkårene for støtte til Syria og regionen etter at en politisk løsning er på plass.

(©NTB)