Det hvite hus: Ny presidentordre mandag

Søndag kom mediemeldingene om at Trump-administrasjonen vil kunngjøre den nye presidentordren om innreiseforbud mandag. På kvelden ble det bekreftet av en tjenestemann i Det hvite hus, som kommenterer saken anonymt.

Ordren har vært under utarbeiding siden det opprinnelige innreiseforbudet Trump innførte i januar ble opphevet av føderale domstoler for en måned siden. Målet har vært å fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet.

Endrer ordlyd

Den opprinnelige ordren inkluderte et midlertidig 90 dagers innreiseforbud for borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria, alle overveiende muslimske land. Det er ventet at Irak er fjernet fra den nye versjonen. Bakgrunnen for dette skal være Iraks innsats i kampen mot ekstremistgruppen IS. Det er også ventet at det blir poengtert at alle eksisterende visum til borgere fra de seks landene vil gjelde. Innreiseforbudet for flyktninger fra Syria på ubestemt tid vil trolig også bli fjernet. Syriske flyktninger vil i stedet bli behandlet på lik linje med andre flyktninger.

Det er også ventet en endring i ordlyden, der delen som omtaler prioritering av religiøse minoriteter fra landene fjernes. Dette har blitt kritisert for å være en formulering som skulle gi kristne en større mulighet til opphold i USA enn muslimer, ettersom kristne er en minoritet i de seks landene.

Venter protester

Uansett endringer ventes signeringen å utløse en ny bølge protester.

President Trump har hele tiden forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra de aktuelle landene.

