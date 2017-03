Aktor: Sør-Koreas president var del av korrupsjonen

I en uttalelse mandag slår påtalemyndigheten fast at Park og Choi sammen sørget for å få de mye omtalte bestikkelsen ut av Samsung-toppen Lee Jae-young, ifølge Reuters. Pengene ble betalt for offisiell støtte til en fusjon mellom to selskaper i Samsung-gruppen.

Støtten skulle gis til tross for at det ville medføre milliardtap, men sammenslåingen ville gi Lee mer kontroll i teknologiselskapet.

Lee er allerede siktet for bestikkelser og korrupsjon, og innen tirsdag skal sørkoreansk påtalemyndighet bestemme seg for om de vil tiltale ham.

Lee skal ha gitt bestikkelser tilsvarende over 330 millioner kroner til president Parks venninne ved å overføre midler til et fond Choi disponerte. President Park har vært suspendert siden desember på grunn av korrupsjonsanklagene.

(©NTB)