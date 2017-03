ACLU: Ny Trump-ordre fortsatt rettet mot muslimer

Den nye presidentordren er fortsatt et "muslimforbud", mener American Civil Liberties Union (ACLU).

– Trump-administrasjonen har tilstått at det opprinnelige muslimforbudet er uforsvarlig. Dessverre har den erstattet det med en redusert versjon som har noen av de samme fatale manglene, sier Omar Jadwat, som er direktør for ACLUs prosjekt for innvandreres rettigheter.

ACLU tok saken til domstolene da Trump i januar innførte det første, omfattende innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land. Forbudet ble stanset i det føderale rettsvesenet, og justisdepartementet utformet det nye innreiseforbudet i håp om at det skal overleve en ny omgang i retten.

– President Trump har på ny begått religiøs diskriminering, og han kan forvente fortsatt motvilje fra både domstolene og folket, sier Jadwat i uttalelsen mandag.

