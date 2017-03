– Minst 15 drept i angrep på grensen mellom Pakistan og Afghanistan

Angrepene fant sted natt til mandag i stammeområdet Mohmand, som fungerer som en buffersone mellom de to landene, opplyser den pakistanske hæren.

Opprørere tok seg over grensen fra Afghanistan og gikk til angrep på tre pakistanske militærposter langs grensen. Angrepet ble slått tilbake av pakistanske soldater, heter det i en kort uttalelse fra den pakistanske hæren.

Ifølge AFP ble fem soldater drept i angrepet, mens AP melder om seks drepte soldater. Begge byråene viser til opplysninger fra den pakistanske hæren om at ti angripere ble drept, mens de øvrige angriperne trakk seg tilbake til afghansk side av grensen.

Jamaat-ul-Ahrar, en utbrytergruppe fra pakistansk Taliban, påtok seg mandag ansvar for angrepet.

Meldingen om antall drepte har ikke latt seg bekrefte av andre parter, ettersom angrepene fant sted i et avsidesliggende område og hvor journalister ikke har tilgang.

Senere mandag varslet pakistanske myndigheter at to grenseoverganger som har vært stengt i tre uker, skal åpnes midlertidig tirsdag og onsdag. Hensikten er å la afghanere med visum dra hjem fra Pakistan, og å åpne for at pakistanere som oppholder i Afghanistan, kan returnere.

(©NTB)