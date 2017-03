Tusener møtte opp for å høre Fillon i Paris

Deltakerne på valgmøtet i skyggen av Eiffeltårnet søndag viftet med franske flagg for å hilse den konservative kandidaten.

I uka som gikk ble Fillon siktet for å ha betalt sin kone og sine barn med statlige midler for arbeid de reelt sett ikke har utført. Til tross for anklagene vil han ikke trekke seg som presidentkandidat.

Mange mener valgmøtet søndag kan bli Fillons siste. Ledelsen i partiet hans, Republikanerne, skal mandag ha møte for å diskutere situasjonen. Mange sentrale medarbeidere og politiske støttespillere har de siste dagene trukket støtten til Fillon. Flere har tatt til orde for at tidligere statsminister Alain Juppé, som ble slått av Fillon i nominasjonsprosessen, må erstatte ham som partiets presidentkandidat.

Flere titall busser var satt inn for å frakte inn FIllon-tilhengere fra andre deler av landet, og opprørspoliti var plassert ut rundt Place de Trocadero.

Det ble samtidig avholdt motdemonstrasjoner. Paris' ordfører Anne Hidalgo hadde i forkant av søndagens møte oppfordret Fillon til å avlyse på grunn av den pågående etterforskningen.

