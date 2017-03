Trump krever at Kongressen gransker Obama 

Det hvite hus sier det ønsker at kongresskomiteene som etterforsker russisk innblanding i fjorårets presidentvalg i USA, også undersøker om presidentens etterforskningsmyndighet ble misbrukt i 2016.

Trumps regjering er under hardt press etter avsløringene om kontakt med russiske tjenestemenn under valgkampen. Lørdag slo Trump tilbake og hevdet at han hadde blitt avlyttet av tidligere president Barack Obama.

Ukjent kilde

– Forferdelig! Fant akkurat ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er mccarthyisme!, tvitret Trump. Han la ikke fram bevis eller opplysninger som kunne underbygge de oppsiktsvekkende påstandene. Det gjør Det hvite hus heller ikke i meldingen som er lagt ut søndag.

I meldingen viser Trumps talsmann Sean Spicer til bekymringsfulle "meldinger", uten å gå i detalj om hvor de kommer fra, og sier saken ikke vil bli kommentert videre før Kongressen har gransket saken.

Obama avviser

Obama har via sin talsmann Kevin Lewis avvist påstandene. Lewis sier at Obamas regjering hadde en "grunnleggende regel" om å ikke blande seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet.

– Som en del av den praksisen, beordret verken president Obama eller noe annet stabsmedlem i Det hvite hus overvåking av noen amerikansk borger. Å antyde noe annet, er rett og slett usant, sier han.

President Barack Obamas regjering og USAs etterretningstjenester gikk før valget ut og advarte om at Russland forsøkte å påvirke presidentvalget i USA gjennom hacking og andre metoder.