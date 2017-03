Syrisk flyger sier han ble skutt ned

Det melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu ifølge Reuters.

Ifølge de tyrkiske nyhetsmeldingene ble det russiskbygde kampflyet av typen MiG-23 fløyet av en 56 år gammel oberst. Han var på vei for å bombe mål i nærheten av Idlib da flyet ble truffet. Flygeren kom seg ut og dalte ned i fallskjerm på tyrkisk side av grensa. Flyet styrtet i Syria.

Etter en ni timer lang redningsaksjon ble han funnet med flere beinbrudd. Han er nå lagt inn på sykehus i den tyrkiske Hatay-provinsen.

Den syriske opprørsgruppa Ahrar al-Sham sier til AFP at de skjøt ned et regimefly "som fløy over Idlib-provinsen og gjennomførte luftangrep".

Den tyrkiske visestatsministeren Nurettin Canikli sier til Anadolu at regjeringen vil avgjøre om flygeren skal sendes tilbake "når alle detaljer er på det rene".

