Polen utfordrer Tusk med egen kandidat

Til uken holdes det EU-toppmøte der det blant annet skal stemmes over hvorvidt Tusk skal få en ny periode i ledervervet. Nå bekrefter utenriksminister Witold Waszczykowski at han har foreslått en utfordrer: 68 år gamle Jacek Saryusz-Wolski, som er valgt inn i EU-parlamentet fra Polen. Hans kandidatur bunner i en betent politisk konflikt i hjemlandet.

For en uke siden sa Jaroslaw Kaczynski at Tusk «bryter EUs grunnleggende regler» og la til at Tusk ikke «under noen omstendighet kan regne med støtte eller fravær av protest fra vår side».

Kaczynski leder det polske regjeringspartiet Pis, og han og Tusk er politiske rivaler på hjemmebane. Forholdet mellom dem har lenge vært dårlig. Nå undergraves altså Tusks muligheter til nye to og et halvt år som rådets leder, til tross for at han bred støtte i unionen.

Utenriksminister Waszczykowski sier Saryusz-Wolski er en erfaren og upartisk kandidat. Tusk og utfordreren tilhører samme politiske parti.

