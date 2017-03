Mexicansk politi redder cubanske gisler

De cubanske migrantene sier de maskerte og bevæpnede mennene holdt dem fanget i huset på den karibiske østkysten av Yucatánhalvøya og krevde å få penger cubanerne ikke hadde. Politiet mottok flere tips om situasjonen før de rykket inn og fikk satt fri de 22 mennene og 9 kvinnene som ble holdt fanget.

Migrantene har ikke oppholdstillatelse i Mexico.

Like før han gikk av, gjorde USAs president Barack Obama om regelen som i praksis ga automatisk oppholdstillatelse til cubanere som klart å sette føttene på amerikansk jord. Siden den gang har hundrevis av cubanere på vei til USA blitt sittende fast i en rekke latinamerikanske land.

Svært mange ulovlige immigranter til USA kommer fra Mellom-Amerika, særlig voldsherjede land som Guatemala, El Salvador og Honduras. Mexicanere utgjør fortsatt over halvparten av disse immigrantene, men en mindre andel enn tidligere. I tillegg er regionen et transittområde for mange andre som ønsker å ta seg nordover.

