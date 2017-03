Masseflukt fra kraftige kamper i Mosul

Generalmajor Haider al-Maturi sier de pågående kampene i Mosul er de kraftigste siden offensiven mot den vestlige delen av byen begynte i midten av februar.

Overfor nyhetsbyrået AP sier han at IS har sendt seks bilbomber mot de irakiske styrkene. Alle bombene ble uskadeliggjort før de nådde fram. Generalmajoren sier videre at IS-krigerne går fra hus til hus og utplasserer snikskyttere.

Irakiske spesialstyrker med støtte fra sjiamuslimske militsgrupper, kurdiske styrker og amerikanske kampfly forsøker å gjenerobre Mosul fra IS. De sunnimuslimske ekstremistene er allerede drevet ut av Øst-Mosul.

Tre steder

Søndag innledet irakiske styrker angrep mot IS-kontrollerte bydeler vest i Mosul fra tre forskjellige steder.

Luftangrep fra den USA-ledede koalisjonen har bidratt til å ødelegge deler av IS' forsvar, men kampene pågår videre, opplyser en major i de irakiske spesialstyrkene.

Irakiske styrker skal ha fått kontroll på flere bygg i bydelen Dawasa, deriblant politistasjoner og militære områder, sier en oberst til nyhetsbyrået DPA. Samtidig prøver irakiske spesialstyrker å ta seg inn i bydelene Shuhada og Mansour.

– 45.000 har flyktet

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) opplyser at over 45.000 mennesker har flyktet fra kampene.

Bare i løpet av én dag, 25. februar, flyktet 17.000 mennesker fra Vest-Mosul, ifølge IOM. Fortsatt antas det at over 600.000 mennesker befinner seg i den vestlige delen av den irakiske storbyen.

