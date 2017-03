Kina satser på "rundt 6,5 prosent" vekst

Vekstmålet som ble kunngjort søndag er noe mer beskjedent enn målet for i fjor, som var på mellom 6,5 og 7 prosent.

Fasiten for 2016 ble at den kinesiske økonomien vokste med 6,7 prosent. Det er den laveste veksten siden 1990, og det nye målet antyder at veksten kan avta ytterligere i år.

Kina er verdens nest største økonomi. Bare USA er større.

(©NTB)