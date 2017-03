Fillon vil ikke trekke seg fra presidentkampen

– Ingen kan i dag forhindre meg fra å stille som kandidat, sa Fillon i et intervju med fransk-TV søndag kveld.

I intervjuet gjentok han at anklager om at han skal ha brukt statlige midler til å lønne kona og barna sine for arbeid som i realiteten aldri ble utført, kun var politisk motivert.

– Selvfølgelig er den rettet mot å stoppe meg fra å være en kandidat, sa Fillon om saken som nå er under etterforskning.

Ledelsen i partiet hans, Republikanerne, skal mandag ha møte for å diskutere situasjonen. Mange sentrale medarbeidere og politiske støttespillere har de siste dagene trukket støtten til Fillon, men søndag sa han selv at han ikke akter å trekke seg.

Inn med Juppe?

Flere har tatt til orde for at tidligere statsminister Alain Juppé, som ble slått av Fillon i nominasjonsprosessen, må erstatte ham som partiets presidentkandidat.

Få minutter etter Fillons TV-opptreden søndag kveld, skrev Juppé på Twitter at han vil komme med en uttalelse til pressen mandag morgen.

Juppé har ifølge Le Parisien uttalt til flere venner at han er klar til å ta Fillons plass om det blir nødvendig, og på visse betingelser: Fillon må trekke seg frivillig, og både høyresiden og sentrum må stille seg samlet bak Juppés kandidatur.

Flere tusen

Tidligere søndag talte Fillon i Paris til flere tusen personer som hadde møtt opp for å vise sin støtte til 63-åringen. På valgmøtet ba han dem om ikke å gi opp.

Samtidig innrømmet han at han har gjort feil, og at han delvis er ansvarlig for at presidentkampanjen hans nå står overfor meget store hindre. Fillon sa videre at han er trygg på at han kommer til å bli frikjent.

Fillon sa i intervjuet søndag kveld at de flere tusen oppmøtte beviste at han fortsatt har den støtten han trenger for å stille som presidentkandidat.

En ny måling søndag viser at Fillon har en oppslutning på 17 prosent blant franske velgere, ifølge Reuters. Han ligger dermed an til å tape første valgrunde for høyrepopulisten Marine Le Pen og sentrumskandidaten Emmanuel Macron.

Motdemonstrasjoner

Flere titall busser var satt inn for å frakte inn Fillon-tilhengere fra andre deler av landet, og opprørspoliti var plassert ut rundt Place de Trocadero.

Ifølge arrangørene bak valgkampmøtet hadde mer enn 200.000 personer tatt turen for å lytte til den konservative presidentkandidaten. Kringkasteren BFMTV siterer politiet og melder om et sted mellom 35.000 og 45.000 oppmøtte, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Det ble samtidig avholdt motdemonstrasjoner. Paris' ordfører Anne Hidalgo hadde i forkant av søndagens møte oppfordret Fillon til å avlyse på grunn av den pågående etterforskningen.

