Etterretningskomité skal undersøke avlyttingspåstander

Det bekrefter komitéleder Devin Nunes i en uttalelse. Republikanske Nunes sier at hans komité skal "undersøke hvorvidt regjeringen overvåket valgkampmedarbeidere i politiske partier".

Komiteen undersøker allerede påstandene om russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget.

Verken Trump eller Det hvite hus har så langt lagt fram bevis eller opplysninger som kan underbygge påstandene om at Barack Obama satte i gang ulovlig avlytting av Trump Tower.

I en uttalelse søndag ba Det hvite hus Kongressen sette i gang en gransking av saken.

Obama har via sin talsmann Kevin Lewis avvist påstandene om avlytting. Også USAs tidligere etterretningssjef James Clapper har avvist at det fantes noen hemmelig rettsordre om å avlytte Trump Tower under valgkampen.

