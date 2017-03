Erdogan: Tyskland bruker nazimetoder 

– Metodene deres er ikke forskjellige fra tidligere tiders nazimetoder, sa Erdogan i en tale til kvinnelige tilhengere i Istanbul søndag.

– Jeg trodde det var lenge siden Tyskland gikk bort fra slike metoder, la han til.

Flere valgkampmøter planlagt av tyrkere bosatt i Tyskland er blitt avlyst den siste tiden. Arrangørene var tilhengere av å gi Erdogan mer makt i en tyrkisk folkeavstemning neste måned.

Lokale tyske myndigheter har forklart avlysningene med hensynet til sikkerheten. Flere tyrkiske ministre skulle ha deltatt på de avlyste møtene.

Søndag skal det likevel holdes et tyrkisk valgkampmøte på et hotell i Köln, og her skal økonomiminister Nihat Zeybekci være til stede.

