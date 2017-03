Elleve soldater drept i Mali

Elleve soldater ble drept i angrepet i grensebyen Boulekessi. Ytterligere fem soldater ble såret, ifølge offisielle tall fra forsvarsdepartementet i landet.

Franske styrker utstasjonert i det afrikanske landet sendte helikoptre for å hjelpe de maliske styrkene ta seg til grensebyen, opplyser en anonym militærkilde overfor nyhetsbyrået AFP. Flere soldater skal ha flyktet over grensa under angrepet.

Talspersoner for den maliske hæren sier de har sendt styrker til stedet for å vurdere skadeomfanget og gi forsterkninger.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet. Ifølge en anonym sikkerhetskilde skal islamistgruppa Ansarul Islam stå bak. Gruppa ledes av en radikal predikant som ønsker å opprette et eget islamistisk "kongedømme" i regionen, ifølge eksperter.

