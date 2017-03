15 drept i selvmordsangrep i Syria

En angriper sprengte sent lørdag en bilbombe i nærheten av den IS-kontrollerte byen Deir Hafer. Åtte medlemmer av regimestyrkene ble drept i angrepet, melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Gruppa får sine opplysninger fra et nettverk av kilder inne i det krigsherjede landet.

Ekstremistgruppa IS har tatt på seg ansvaret for angrepet.

Deir Hafer ligger langs en viktig vei mellom Aleppo by og den IS-kontrollerte byen Khafsah. Der ligger en pumpestasjon som er viktig for vannforsyningen både til Aleppo og IS-hovedstaden Raqqa.

Innbyggerne i Aleppo har vært uten vann i kranene i 48 dager siden ekstremistgruppa stengte forsyningen.

Syriske styrker rykker nå stadig nærmere byen og pumpestasjonen, ifølge SOHR.

En selvmordsbomber gjennomførte også et angrep i byen Azaz i samme provins. IS har også tatt på seg ansvaret for denne aksjonen. Sju krigere ble drept i angrepet, og flere andre er kritisk såret, ifølge SOHR.

De melder også at seks personer er drept i luftangrep i Idlib. Fem av dem skal ha tilhørt samme familie.

