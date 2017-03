USAs utenriksdepartement skjelver for Trump-kutt

Stemningen i utenriksdepartementet beskrives i disse dager som elendig. Den dårlige nyheten for departementets mange ansatte kom samtidig som Det hvite hus ga beskjed om at forsvarsutgiftene skal økes.

Forsvarsdepartementet, som nå har et budsjett på 600 milliarder dollar, skal få 54 milliarder mer å rutte med, kanskje mer, sa presidenten til TV-kanalen Fox News tidligere i uka.

Trumps plan får sviende kritikk fra eksperter som hevder at forsvars- og utenrikspolitikken går hånd i hånd. Når amerikanske styrker har beseiret jihadist-bevegelser og terrorgrupper, slik Donald Trump vil, må man kunne gi diplomatisk og politisk støtte lokalt. Hvis ikke, risikerer den aktuelle regionen å falle ned i en voldsspiral, som i neste omgang kan slå tilbake mot USA.

– Ødeleggende

120 pensjonerte generaler og admiraler, blant dem tidligere CIA-sjef, David Petraeus, skrev tidligere i uken et brev der de ber presidenten om ikke å skjære ned på diplomati og bistand.

Flere analytikere peker på at det allerede på forhånd er knapt med ressurser.

– Det vil være helt ødeleggende hvis nedskjæringen går igjennom, sier Ilan Goldenberg, analytiker ved tenketanken Center for a New American Security.

Men kritikerne taler trolig for døve ører. Presidenten synes å ha bestemt seg for at utenriksdepartementet og miljømyndighetene EPA skal ha de tøffeste nedskjæringene.

De aller største kuttene får EPA, som nå har et budsjett på 8 milliarder dollar (68 milliarder kroner), og som nå skal reduseres med en firedel, ifølge Business Insider.

Lovet skattekutt

I det stor og det hele er det vanskelig for Trump å sy sammen et statsbudsjett og samtidig holde valgløftene både om skattekutt og at han ikke vil røre ved pensjoner og trygdeordninger.

Til glede for de departementsansatte og utenriksminister Rex Tillerson selv, som har holdt en svært lav profil siden han tiltrådte, er det imidlertid langt fra sikkert at Kongressen kommer til å godkjenne så drastiske nedskjæringer i utenriksbudsjettet.

UD har om lag 13.000 diplomater og 11.000 sivilt ansatte. Dessuten er det rundt 45.000 lokalt ansatte på USAs ambassader og konsulater rundt omkring i verden.

I fjor lå budsjettet på 50 milliarder dollar, om lag 424 milliarder kroner.

