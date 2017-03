Trump hevder Obama avlyttet ham

Trump skriver på Twitter lørdag at flere telefoner i Trump Tower i New York ble avlyttet rett før presidentvalget.

– Hvor langt har president Obama sunket når han avlytter telefonene mine under den hellige valgprosessen, skriver Trump i en av meldingene.

Trump sammenligner saken med Watergate-skandalen på 1970-tallet, men skriver ikke hvordan han har fått vite om den angivelige avlyttingen.

– Dette er mccarthyisme, skriver Trump, som kaller Obama "bad (or sick)".

Begrepet mccarthyisme brukes om virksomheten til senator Joseph McCarty, som på 1950-tallet forsøkte å spore opp antatte kommunistiske forrædere i USA. Virksomheten beskrives ofte som en heksejakt.

Trump skriver videre at han tror en god advokat kan få mye ut av saken. - Er dette lovlig? spør han.

Amerikanske medier har den siste tiden gitt stor oppmerksomhet til konktakten Trump-støttespillere hadde med Russland i fjor. Justisminister Jeff Sessions fikk mye kritikk etter avsløringen av at han traff Russlands ambassadør i Washington to ganger i 2016 - til tross for at han tidligere hadde hevdet at han ikke "kommuniserte med russerne" under valgkampen.

Trump mener Sessions er utsatt for heksejakt. I tillegg har presidenten tatt til orde for granskinger av flere demokratiske politikere siden de og har truffet representanter for den russiske regjeringen.

