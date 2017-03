Tillerson droppet lansering av egen menneskerettighetsrapport

Rex Tillerson, som har holdt en lav profil siden han ble utnevnt for en måned siden, skrev et kort forord til den årlige rapporten om situasjonen for menneskerettighetene i 199 land. Men det var ingen pressekonferanse og ingen offentlig presentasjon av den respekterte rapporten, og utenriksdepartementet overlot til en anonym byråkrat å svare på journalistenes spørsmål.

– Hver eneste utenriksminister siden Warren Christopher har personlig presentert menneskerettighetsrapporten, sier Tom Malinowski, som var statssekretær for menneskerettigheter i Obama-administrasjonen. Han la til at dette ikke er bra for USA.

Human Rights Watch ser Tillersons fravær i sammenheng med det de frykter er Trump-administrasjonens nedprioritering av menneskerettighetene.

Presset ytringsfrihet

I rapporten kommer det fram at USA mener rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet er under press over hele verden. I mange land er det vanskelig for opposisjonsgrupper og menneskerettighetsaktivister å organisere seg.

Også presset mot nyhetsmedier og friheten på internett øker, ifølge rapporten, som er basert på informasjon samlet inn av ansatte ved USAs ambassader og andre utenriksstasjoner.

Ingen enkeltland pekes spesielt ut i den omfattende rapporten, som heller ikke stiller land opp mot hverandre, men sammenfatter situasjonen i hvert av landene som omtales.

Konklusjoner

Noen av det rapporten trekker fram er:

* Russlands annektering av Krim har påvirket menneskerettighetssituasjonen der negativt. Rapporten redegjør grundig for situasjonen i Ukraina og gir Russland skylden for at den er blitt verre,

* Det er begrensninger på politisk deltakelse, ytringsfrihet og forsamlingsfrihet i Russland, parallelt med at myndighetene diskriminerer minoriteter og legger press på embetsverket.

* En grundig beskrivelse av menneskerettsbrudd i Kina.

* Omfattende kjønnsdiskriminering i Saudi-Arabia.

– Rapporten taler for seg, og vi er veldig, veldig stolte av den, sa en høytstående ikke navngitt tjenestemann som var sendt av departementet for å svare på pressens spørsmål.

(©NTB)