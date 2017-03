Svenske tyver gjemte seg i høyt tre

Det er ikke uvanlig at brannvesenet må rykke ut for å hjelpe dyr som har klatret så høyt opp at de ikke kommer seg ned på egen hånd. Denne gangen var det derimot to tabbetyver som ble nattens fangst.

De to tyvene ble oppdaget av politiet mens de forsøkte å bryte seg inn i en butikk i byen Linköping. De rømte til et skogholt, men det var ikke nok til å unnslippe lovens lange arm. En politihund fulgte sporene deres til et høyt grantre.

– Jeg tenkte at vi kanskje kunne gjemme oss der til politiet ga opp, og så kunne vi komme oss unna, sier en av mennene i avhør, skriver lokalavisen Östgöta Correspondenten.

Politiets bilder fra hendelsen viser to menn som klamrer seg til treets grener på hver sin side av stammen. Mennene er nå siktet for forsøk på tyveri.

