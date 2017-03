Storbritannias utenriksminister skal besøke Russland

Det opplyser det britiske utenriksdepartementet lørdag.

Besøket er det første i Russland fra en britisk minister på mer enn fem år og kan kanskje signalisere et tøvær i forholdet mellom de to landene.

En talskvinne for utenriksdepartementet understreker at besøket ikke betyr at forholdet nå skal normaliseres. Hun ser den britiske tilnærmingen til Russland er å være åpen, men forsiktig.

Det britiske forholdet til Russland ble svært spent etter at landet tok rettslige skritt mot de mistenkte etter drapet på den russiske regimekritikeren Aleksandr Litvinenko.

Litvinenko ble forgiftet med det radioaktive stoffet polonium og drept i London i 2006.

Storbritannia har også vært en av pådriverne bak sanksjonene mot Russland etter landets handlinger i Ukraina.

Tidspunktet for Johnsons besøk skal offentliggjøres senere.

