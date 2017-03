Mexicansk journalist drept

Cecilio Pineda Birto ble drept mens han slappet av i en hengekøye i byen Altamirano i delstaten Guerrero og ventet på å få bilen sin vasket. Påtalemyndigheten opplyser at to gjerningsmenn kom til stedet på motorsykkel, og en av dem skjøt Pineda med et håndvåpen. Et vitne beskriver drapet som en henrettelse og sier Pineda ble skutt ti ganger, blant annet i brystet og nakken.

Saken er under etterforskning, og det er foreløpig ikke avklart om drapet kan knyttes til Pinedas jobb. Han grunnla La Voz de Terra Caliente og samarbeidet med flere medier. Pineda skal ha mottatt trusler ukentlig og var i en periode i 2015 en del av et beskyttelsesprogram for journalister. Den ekstra beskyttelsen ble droppet da det ble konkludert med at risikoen var redusert, og Pineda anket ikke den avgjørelsen, opplyser en talsmann for sikkerhetstjenesten i delstaten.

Ifølge journalistorganisasjonen CPJ er 37 journalister drept i Mexico siden 1992 på grunn av arbeidet de har gjort. Ytterligere 49 er drept under omstendigheter som ikke er endelig avklart.

