Le Pen litt tilbake på meningsmåling

I målingen til selskapet BVA får Le Pen 26 prosents oppslutning, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tilbakegangen fra forrige tilsvarende måling er på 1,5 prosentpoeng.

Macron går fram 3 prosentpoeng til 24 prosent, mens den hardt pressede høyrekandidaten François Fillon ligger stabilt på 19 prosent.

Årsaken til Le Pens tilbakegang er trolig en tale hun holdt i Nantes i forrige uke, ifølge BVA. Her antydet hun at offentlige ansatte som bruker "ulovlige metoder" til å ramme politiske motstandere, kan bli straffet.

Fransk politi ønsker å avhøre Le Pen etter anklager om at hun har brukt EU-midler til å lønne medarbeidere i strid med loven. Så langt har Nasjonal front-lederen nektet å la seg avhøre.

I tillegg etterforsker politiet Twitter-meldinger med bilder av groteske IS-drap som hun publiserte i 2015. Le Pen mener begge etterforskningene er resultat av politiske forsøk på å ødelegge for henne i valgkampen.

Mens Le Pen etterforskes, er Fillon formelt siktet for å ha brukt offentlige midler til å lønne familiemedlemmer uten at de reelt sett utførte arbeid for ham. Flere politiske allierte har vendt seg mot ham, men Fillon akter likevel å fortsette valgkampen.

Selv om Le Pen ligger an til å vinne første runde av det franske presidentvalget, tyder meningsmålingene på at hun vil tape den andre og avgjørende runden, hvor bare to kandidater deltar. BVAs måling tyder på at Macron vil vinne andre runde med 62 prosents oppslutning.

