Hardt presset Fillon fortsetter valgkampen

På sin 63-årsdag lørdag holdt Fillon valgmøte med 1.500 frammøtte. Flere sentrale medarbeidere og politiske allierte har trukket sin støtte til presidentkandidaten, som fram til nå har ligget godt an i valgkampen.

Lørdag måtte imidlertid Fillon innrømme at han hadde hatt bedre fødselsdager. Han står i sentrum for en politisk skandale, og i uka som gikk ble han siktet for å ha betalt sin kone og sine barn med statlige midler for arbeid de reelt sett ikke har utført. Til tross for anklagene vil han ikke trekke seg som presidentkandidat.

– De prøver å skremme dere. De angriper meg. Men det de egentlig prøver å ta livet av er viljen til forandring, sa Fillon på møtet nord for Paris.

Mens møtet pågikk kunngjorde partiet hans, Republikanerne, at ledelsen vil tre sammen mandag for å "evaluere situasjonen". Møtet var planlagt, men er framskyndet en dag.

Det ble også kjent at fransk politi ransaket Fillons gods nær Le Mans på jakt etter spor i saken. Familiens leilighet i Paris ble ransaket torsdag.

Søndag skal Fillon holde et valgkampmøte ved Eiffeltårnet i Paris. I en Twitter-melding oppfordrer byens ordfører Anne Hidalgo ham til å avlyse, og skriver at møtet truer franske verdier.

Hun mener målet med arrangementet er å demonstrere mot etterforskningsdommere, politi og journalister som vil "avdekke sannheten".

