Flystyrt ved den tyrkisk-syriske grensa

Årsaken til styrten er ikke kjent, men det skal dreie seg om et eldre, russiskbygget kampfly av typen MiG-23, tilhørende president Bashar al-Assads styrker.

– Det antas at piloten kom seg ut av flyet. En søk- og redningsinnsats er i gang, sier den tyrkiske statsministeren Binali Yildirim, blant annet til Hurriyet News.

Ifølge ham styrtet flyet på syrisk side, men piloten kan ha havnet i Tyrkia.

Guvernøren i den tyrkiske Hatay-provinsen sier at flyet ikke krenket tyrkisk luftrom, og at tyrkiske styrker ikke grep inn.

Det statlige nyhetsbyrået Dogan melder at landsbyboere i nærheten ringte myndighetene for å fortelle om flystyrten. De skal også ha opplyst om at piloten skjøt seg ut.

