FN: – Kjemisk angrep i Mosul en krigsforbrytelse

– Dette er forferdelig. Bruk av kjemiske våpen kan aldri rettferdiggjøres, sier FNs humanitære koordinator i Irak Lise Grande i en uttalelse.

Det var Røde Kors som fredag meldte at sju personer med symptomer på å ha vært utsatt for kjemiske våpen, fikk behandling ved sykehuset Rozhawa i nærheten av byen.

Det pågår harde kamper i Mosul, der irakiske regjeringsstyrker og allierte militser stadig erobrer større deler av byen fra den islamistiske ekstremistgruppa IS.

Angrepet der kjemiske våpen skal ha blitt brukt, fant sted øst i Mosul i uka som gikk, et område som ble erklært helt erobret fra IS i januar. Angrepet rammet et nabolag langs elva Tigris.

Helsepersonell i Arbil sier de torsdag begynte å få inn pasienter med symptomer på skader fra kjemiske våpen.

– Bombekasteren traff huset vårt, midt i stua der vi satt, sier Nazim Hamid. Barna hans har brannsår i ansiktet og på armer og bein. Familien behandles på sykehuset i Arbil.

– Det var en fryktelig lukt, en slags gass. Barna ble rammet, noen av dem fikk brannår og noen pustevansker, sier han.

Sykehusets nestleder, Hussein Qader, sier tilstanden er stabil for alle de ti pasientene som er lagt inn med symptomer. De vil bli utskrevet i løpet av de nærmeste dagene.

