Ekspert om Trump-anklage: – Bemerkelsesverdig

– Det er bemerkelsesverdig å gå ut med denne typen beskyldninger hvis man ikke har noe å underbygge dem med, sier gjesteforsker Helen Lindberg ved The City University of New York.

– Det er klart at Obama kommer til å svare og avvise det på den måten som må gjøres, sier Lindberg videre.

Hun mener utspillet fra Trump trolig handler om at presidenten føler seg presset av den seneste tidens lekkasjer om kontakt mellom Trump-medarbeidere og Russland.

USA-ekspert og seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier sier til Aftenposten at det er umulig å vite om det er hold i beskyldningene. Melby utelukker likevel ikke at Trump kan ha blitt avlyttet.

– Jeg vil anta at i det øyeblikk presidentkandidatene blir nominert, så vil de bli innlemmet i etterretningsbriefene der den sittende presidenten får tilgang på en god del overvåkingsmateriale. Jeg vil finne det rimelig at Obamas etterretningssystem hadde et opplegg her, og det er ikke noen skandale hvis det er tilfelle, sier Melby til avisen.

