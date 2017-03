Åtte sivile drept i angrep i Afghanistan

De åtte ble drept i en eksplosjon, men det er motstridende opplysninger om hva som forårsaket den.

Provinsguvernørens talsmann Mohammad Naser Mehri sier gruppen ble rammet av en veibombe i Bala Buluk-distriktet. Men medlemmer av de dreptes familier hevder de ble truffet i et luftangrep.

General Dawlat Waziri i det afghanske forsvarsdepartementet sier en etterforskning av hendelsen pågår.

– Vi kjenner til beskyldningene fra de lokale innbyggerne, og det pågår en etterforskning av hendelsen i Farah, sier han.

Sykehuset i Farah opplyser at 22 personer ble såret i angrepet, og at tilstanden er kritisk for tre av dem.

Både de afghanske sikkerhetsstyrkene og den amerikanskledede koalisjonen i landet gjennomfører luftangrep.

(©NTB)