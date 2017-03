USAs sentralbanksjef varsler snarlig renteøkning

Yellen holdt tale om USAs økonomiske framtidsutsikter i Chicago fredag, en tale som ble fulgt nøye av investorer verden over.

Sentralbanksjefen forsvarte også sentralbankens politikk og sa at takten i renteøkningene ikke har vært for langsom. Hun pekte på at oppgangen har gått tregt og at inflasjonen har økt sakte.

Den forrige renteøkningen i USA, som kom på plass i desember, var den andre på et tiår. Sterke inflasjonstall gjør at analytikerne regner med en renteheving på sentralbankens møte 15. mars.

