Tysklands regjering avviser å ha avlyst tyrkisk valgmøte 

– Regjeringen hadde absolutt ingen innflytelse over den avlysningen. En slik avgjørelse blir tatt på lokalnivå, sier Martin Schäfer, talsmann for det tyske utenriksdepartementet.

Det var torsdag at de lokale myndighetene i Gaggenau avlyste et valgmøte for tyrkere bosatt i Tyskland. Blant dem som var invitert til å delta på møtet, var den tyrkiske justisministeren Bekir Bozdag.

Gaggenaus ordfører Michael Pfeiffer opplyser at det var sikkerhetsvurderinger som lå bak avgjørelsen, og ikke politikk.

Arrangørene av valgmøtet er tilhengere av den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan, og møteagendaen var å oppfordre tyrkere bosatt i Tyskland til å stemme ja til utvidet makt til Erdogan i folkeavstemningen neste måned.

Kraftige reaksjoner

Avlysningen av møtet førte til kraftige reaksjoner både fra Tyrkias justisminister og utenriksminister Mevlüt Çavusoglu.

For å roe ned den anspente situasjonene mellom partene, understrekte Schäfer at det ikke er av "noens interesse å kutte dialogen, å bruke mediene som kommunikasjonskanal, eller å havne i en åpen konfrontasjon".

Også Angela Merkels talskvinne Ulrike Demmer påpeker at tyske myndighetene tillater møter som er godkjent av lokale myndigheter.

– Valget er et innenriks-anliggende for Tyrkia, sa hun, og la til at ytringsfrihet skal bli respektert både i Tyrkia og i Tyskland.

Bombetrussel

På valgmøtet, som skulle arrangeres av Erdogan-tilhengere, ville tyrkere bosatt i Tyskland bli oppfordret til å stemme ja til utvidet makt til Erdogan i folkeavstemningen neste måned.

Fredag kom det en bombetrussel mot rådhuset i Gaggenau. Tysk politi gjennomsøkte bygget uten å finne noe mistenkelig.

Saken kommer mindre enn to uker etter at Tyrkias statsminister Binali Yildirim deltok på et valgmøte i Oberhausen i Tyskland, noe som høstet kritikk fra enkelte tyske politikere.

Det planlagte møtet i Gaggenau ble også møtt med kritikk fra enkelte tyske politikere.

Det bor om lag 1,5 millioner tyrkere i Tyskland som kan avgi sin stemme i folkeavstemningen, som holdes 16. april.

(©NTB)